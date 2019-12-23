Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, который сейчас проживает в России, с сожалением отметил, что его дети являются гражданами Украины

"У меня есть квартира в Харькове, там живут родственники, приезжаю туда. В Москве уже 20 лет живу, и семья здесь. Для переезда нужен какой-то серьезный повод, который заставит выйти из зоны комфорта. Дети родились в Харькове, а в России — вид на жительство. Родились в Украине — значит, украинцы. И никуда ты от этого не денешься. У меня российского паспорта никогда не было, а дети подрастают. Они вольны выбирать, где им жить и гражданином какой страны быть. Может, дочка уедет в Европу или Америку. Я уже здесь не в силах на чем-то настоять", — цитирует 40-летнего экс-футболиста сборной Украины "Спорт24".

Недавно мы писали, что форвард киевского Динамо Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча в еврокубках и теперь отстранен от футбола.

В украинском футболе разгорелся очередной большой скандал. На этот раз он связан с допингом. Как стало известно, форвард киевского Динамо Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа ЛЕ против Мальме.

23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности. На данный момент выясняются все нюансы и обстоятельства по данному вопросу.

В текущем сезоне футболист забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.

Отметим, что ранее в чемпионате Украины на допинге попадался защитник Шахтера Дарио Срна. В допинг-пробе во внесоревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.