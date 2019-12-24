УЕФА составил рейтинг лучших футбольных клубов за всю историю Лиги чемпионов

В топ-50 вошли два украинских ФК: «Динамо» и «Шахтер». Первое место в рейтинге занял испанский «Реал».

Киевское «Динамо» заняло в рейтинге лучших футбольных клубов в истории Лиги чемпионов 11-е место. На счету у «бело-синих» 97 побед, 84 поражения и 52 ничьих.

Донецкий «Шахтер» оказался в рейтинге на 32-ом месте. Днепропетровский «Днепр» занял 173-ю позицию, луганская «Зоря» — 282-ю, харьковский «Металлист» — 333-ю, а симферопольская «Таврия» — 344-ю. Всего в рейтинг попали 520 футбольных клубов.

В рейтинге лучших футболистов Лиги чемпионов украинец Андрей Шевченко занял 18 место. Он сыграл 116 матчей и забил 59 голов. На 34-ой позиции футболист Александр Шовковский — у него на счету 109 игр.

К слову, Бывший голкипер киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский признался, что ему поступали предложения о политической карьере.

«Как гражданина Украины меня не может обходить тема политики. Я переживаю за все события, которые происходят в нашей стране. К моим мыслям многие прислушиваются, поэтому я не считаю нужным их озвучивать, - отметил Шовковский в интервью Вацко-live.

Меня хотели привлечь некоторые политические силы, но я всем отказал. Было несколько предложений, сказав, что на сегодняшний момент мне это не интересно. Я давал понять, что на сегодня – это не мое. Но никогда не говори никогда.

Напомним, Андрей Шевченко и Александр Шовковский заговорили на языке глухонемых.

Как сообщала Politeka, Пятову покорилось серьезное достижение в составе национальной команды.

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