Известный украинский нападающий Артем Кравец обвинил статистический портал в недостоверной информации

Игрок считает, что редакторы этого сайта опубликовали недостоверную информацию о его травмах.

«Проверяйте, что пишите! Вы записали в мой профиль две травмы, которых у меня и не было. Я пытался с вами связаться, но вы никак не отреагировали и ничего не исправили. Удалите эту информацию, так как это неправда.

Легкий ушиб плеча и одна пропущенная тренировка не являются травмой. Проверяйте, что пишите. Это ведь ваша работа!» – заявил разгневанный футболист.

Transfermarket решил все же не оставлять эту ситуацию без своего внимания и не портить отношения с игроком. Портал, после обращения Артема изменил страницу игрока и удалил записи о последних двух травмах. В ответ на это игрок удалил свой гневный пост из соцсетей.

В текущем сезоне Кравец не может похвастаться игровой стабильностью именно из-за травм. Игрок турецкого «Кайсериспора» провел за клуб пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными ударами. Футболист пропустил отрезок с конца августа до начала ноября из-за грыжи межпозвоночного диска.

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