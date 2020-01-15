Украинский боксер Александр Усик заявил, что для мира в Украине необходимо навести дружбу внутри страны

Как передает Politeka.net, своими мыслями он поделился в интервью Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках". (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

"Нам надо внутри себя сначала помириться. Первое: не разделять. Второе: не сваливать на предшественников. А то у нас выходит так, что во всем, что у нас не получается в жизни виноват кто-то другой. Внутри страны надо навести дружбу, чтоб не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или как то еще. Это плохо, что мы так разделяем", - сказал боксер.

Также он подчеркнул, что украинцам нужно бороться с завистью к соседям.

"Нужно внутри себя не завидовать соседу, что он ездит на крутой тачке. Не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине, не завидовать, что нет телефона. Жить, радоваться, бросаться снежками, обливаться водой", - заключил боксер.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил о разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским после победы над Чазом Уизерспуном.

"Он разговаривал со мной! Он говорил как-то по-живому. Слышно, что он недавно только проснулся, куда-то собирается... Прикольно на самом деле, когда президент уделяет внимание спортсменам. Обычным спортсменам, которые любят свою страну и по-разному ее представляют. Критики всегда были и будут. Я был рад с ним поговорить", - отметил Усик.

Напомним, что эксперт оценил шансы Усика в супертяжах.

Как сообщала Politeka, ранее был раскрыт секрет побед Усика: «Сало чемпиону привозят эксклюзивное».

Также Politeka писала, что Владимир Кличко оценил шансы Усика в супертяжелом весе.







