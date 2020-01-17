На тренировке российского клуба Рубин главный тренер Леонид Слуцкий необычно критикует действия футболистов

Досталось нашему соотечественнику защитнику Олегу Данченко.

«Данченко – так себе, как и во всем остальном. Ну-ну-ну, что за украинская техника? Вернее, ее отсутствие Левая нога – тебе что, не нога, что-ли?», - досталось украинскому футболисту от Слуцкого.

Также тренер очень часто употреблял слово «катастрофа» в адрес футболистов.

Видео тренировки казанского Рубина опубликовали в Тwitter. Читатели остались довольны поведением эпатажного тренера: «Прессслужбе конечно очен везет с ним», «чую, после Европы он станет местным Клоппом», «Хорош».

Владимир Слуцкий стал известным тренером во главе московского ЦСКА и сборной России. Затем он отправился в «вояж» по Европе, где успел потренировать английский Халл и голландский Витесс. В зимнее межсезонье Слуцкий возглавил Рубин.

25-летний украинец Олег Данченко долгое время принадлежал Шахтеру, но не смог закрепится в составе «горняков», выступая в арендах. В прошлом году футболист подписал контракт с Рубином. В данный момент казанский клуб занимает 13 место в чемпионате России.

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"Голландцам просто без разницы, что происходит в других странах. Там всем просто по фигу ... Хотя все же есть одно, но. Этот народ не особо любит воинственные страны, которые проявляют агрессию. Но мы для Нидерландов не единые такие, ведь голландцы в том же ключе высказываются и об американцах. К ним они тоже относятся не очень хорошо, потому что они так же пытаются устраивать войны", - приводит слова 37-летнего экс-футболиста известный портал «Чемпионат».

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