Полузащитник питерского Зенита украинец Ярослав Ракицкий дал интервью, в котором вспомнил методы работы Луческу и обсудил питерских фанатов

«У Мистера своеобразные сборы. Там очень много беговой работы, особенно в начале. Главное набрать кондиции и тогда не замечаешь усталости. Мы играли 6, 7 матчей за десять дней. Уже на втором сборе чувствовали себя хорошо. Луческу всегда брал на сборы несколько молодых игроков, которые играли по тайму. Таким образом, они набираются опыта, затем отправляются в дубль или аренду. Мы до сих пор созваниваемся с Луческу, поздравляем друг друга с праздниками. На Новый год он мне звонил. Говорю: давайте еще потренируйте, свой опыт передайте. Я Луческу люблю и уважаю как человека и тренера. Он многое дал мне», - приводит слова Ракицкого официальный сайт Зенита.

Кроме этого, украинец поделился отношениями с болельщиками питерского клуба. «Скажу честно меня смущает, когда они кричат "Ракицкий, гол!". Тогда я не могу забить. Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться, и это сбивает с толку. Со мной такого никогда не было. Они крутые», - сказал Ракицкий.

В январе 2019 года Ярослав Ракицкий перебрался в Зенит из донецкого Шахтера, чем окончательно закрыл для себя двери в сборную Украины, а недавно показательно решил «закончить карьеру» в составе Сине-желтых, хотя туда его и не вызывали.

Ранее мы писали, что украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России и оценил свои шансы попасть в сборную на ЕВРО-2020.

На вопрос журналиста русского портала «Спорт-Экспресс» «Чья сборная сильнее Украины или России?» Иван Ордец ответил коротко и ясно - «Украинская». Также защитник москвичей сказал, что понимает почему его сейчас не вызывают в сборную Украины, но заявил, что надежда умирает последней.

И Ордец, и Ракицкий знали на что шли, переезжая в Россию, но как говорится деньги не пахнут.

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