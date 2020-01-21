Российский футболист Дмитрий Тарасов, который известен своей любовью к Владимиру Путину, отреагировал на последнее послание главы Кремля Федеральному собранию, в котором Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребенка

Экс-футболист Локомотива выставил в Іnstagram фото со своей женой и ребенком, которое подписал: «Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего - любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д. Правда помимо семейных тем, последние 5 минут, навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты . Для меня, как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит мы смотрим в одну сторону».

Подписчики футболиста остались недовольны его высказыванием и обвиняют в подхалимстве Путину. "Телевизор пересмотрел", «Заметила,что Вы слишком много лижите задницу Вашему" почти самому влиятельному человеку в мире», «Подлизнул так подлизнул», «Грамотно подлизал», «Это же так хочется в политику», «опять ворам подлизал», - недовольно высказываются подписчики футболиста.

Также Тарасову припомнили, что он бросил свою старшую дочь: «Ты не отец-герой, а отец подлец! Невозможно любить одну дочь и забить на другую! Не слово о старшей дочери, будто ее нет в вашей жизни. Ещё умные посты строчит, корчит из себя что-то, недопапаша ты, а не герой», - пишут под фото.

Напомним, что в 2015 году Дмитрий Тарасов, перед матчем Россия-Турция, надел под игровую форму майку с портретом Путина и подписью «самый вежливый президент».

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