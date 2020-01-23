Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит разминку перед тренировкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки. «Для удачной тренировки важна качественная разминка», - подписала фото украинская красавица.

Позирует Марина в розовой одежде, которая изящно подчеркивает идеальную фигуру легкоатлетки. Поклонники таланта спортсменки по достоинству оценили яркое фото и осыпают ее комплиментами. Также подписчики оценили маникюр Марины, в виде пандочек: «Супер пандочки на маникюре я в восхищении мы в восхищении», «Супер», «Восхитительные шортики», «Розовый тебе идет», "Богиня", «Милые ведмежатки».

Недавно мы писали, что украинская легкоатлетка снялась в откровенной фотосессии. Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосесии. Запечатлела красоту украинских спортсменов в необычном образе известный фотограф Оксана Гаева. Звезда позировала вместе с мужем.

Спортсменка выложила фото в Instagram подписав пост «Мир спасет только любов. К своей земле, к себе, к людям, ко всему живому, к вселенной и наше сознание. Только осознание мы все за одно, что мы все ходим под одним и тем же звездами искоренит злобу. Еще в институте моя преподаватель по психологии сказала: «Мир разрушают деструктивные действия одного человека» и, к сожалению, это правда. Быть неравнодушными к своим близким, внимательными к воспитанию детей, быть просто неравнодушными ко всему. Объединиться - только так».

Поклонники легкоатлетки остались в восторге делясь своим мнением в комментариях: «Как, же это невероятно красиво. Обожаю, ваши работы», «Каждая фотосессия-как кадры с фильма. нереально круто», «Очень чувственно!», «Боже!!! Как это красиво!».

Напомним, что украинская легкоатлетка снялась в откровенной фотосессии: из одежды только простыня.

Также Politeka писала, что самые красивые девушки украинского спорта восхищают изящностью.