23-летний игрок сборной Украины по гандболу перешел в московский Спартак

Линейный запорожского клуба ЗТР Дмитрий Ильченко, во время зимней паузы, перешел в чемпионат России в Спартак. «Когда поступило предложение из Спартака, то я ни секунды не сомневался. Это очень сильная команда и я хорошо знаком с некоторыми их гандболистами. Это поможет мне влиться в коллектив. Я никогда не был в Москве, но слышал, что это очень красивый город. Когда у меня будет свободное время, я обязательно посещу достопримечательности, первым делом, конечно-же, хочу посмотреть на Красную площадь и Кремль», - заявил Ильченко порталу sport-express.

Ранее мы писали, что российский футболист Дмитрий Тарасов, который известен своей любовью к Владимиру Путину, отреагировал на последнее послание главы Кремля Федеральному собранию, в котором Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребенка.

Экс-футболист Локомотива выставил в Іnstagram фото со своей женой и ребенком, которое подписал: «Многие шутят насчёт того, что я скоро стану отцом-героем, а любимая получит материнский капитал. Я рад, что на фоне страшных новостей военных конфликтов, кто-то ещё понимает, что залог нашего будущего - любовь и дети. Последнее выступление президента про семью и детей не оставило никого равнодушным. Я рад, что вводят материнский капитал за первого ребёнка, бесплатные обеды в школах, строят новые музыкальные школы и т.д. Правда помимо семейных тем, последние 5 минут, навёл и в политике движуху, но это уже пусть оценивают эксперты. Для меня, как для жителя страны важно, что почти самый влиятельный человек в мире, говорил именно о детях. Значит мы смотрим в одну сторону».

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