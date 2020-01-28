Американская певица Джессика Симпсон, дружившая с погибшим спортсменом Коби Брайантом, огорошила снимком, сделанным незадолго после трагедии

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. По ее словам, фото сделал ее муж, бывший футболист Эрик Джонсон, на заднем дворе их особняка. Затем пара заметила в небе пролетающие мимо вертолеты спасателей. Джессика призналась, что почувствовала нарастающее волнение, в связи с какой-то утратой.

"Эрик сфотографировал это на нашем заднем дворе сразу после несчастного случая, когда Коби, его дочь и другие прекрасные души возродились, чтобы вечно быть с Богом... Мы увидели спасательные вертолеты, летящие над нашим домом, и я почувствовала потерю. Я почувствовала, как на небе расступилась сила, чтобы освободить место для восхождения величайших ангелов. Мое сердце полностью разбито...", - поделилась Симпсон.

Это уже вторая мистическая история, связанная с гибелью Брайанта. До этого в сети бурно обсуждали пророчество, оставленное одним из фанатов спортсмена в Твиттере. Дело в том, что пользователь еще в 2012 году написал, что Коби разобьется при крушении вертолета. В службе поддержки Твиттера подтвердили подлинность сообщения - оно не могло быть отредактировано позже.

Напомним, американский баскетболист, звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" 41-летний Коби Брайант разбился на вертолете 26 января в районе Калабасас под Лос-Анджелесом. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь и еще девять человек, включая пилота.

По предварительным данным, причиной катастрофы стали неблагоприятные погодные условия. В частности, в тот день из-за сильного тумана были отменены другие рейсы.

Пилоту Аре Зобайяну, управлявшему вертолетом, авиадиспетчеры дали особое разрешение на полет в условиях, не являющихся оптимальными. По информации телеканала CNN, он просил диспетчеров постоянно следить за полетом.

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