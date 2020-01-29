Известная украинская легкоатлетка Ольга Бибик продолжает выіставлять в социальной сети откровенные фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки. Красотка выложила фото, на котором предстала полностью обнаженной. «Если у вас кривые ноги – носите глубокое декольте», - подписала фото Ольга. Судя по ее фигуре, с ногами у нее все в порядке. Вид сзади действительно впечатляет. Легкоатлетка изогнула свою изящную талию, что показывает в какой она хорошей форме. Сексуальные бедра спортсменки поклонники оценили по достоинству: «Горячо», «Очень красиво», «Супер».

Ранее мы писали, как украинская легкоатлетка скинула с себя одежду посреди Карпат. Известная легкоатлетка Марина-Бех Романчук проводит отпуск в Карпатах. Красавица выложила в социальной сети новое соблазнительное фото. Марна не побоялась раздеться на холоде, посреди снега, и судя по ее улыбке, мороз ее только согревает. Пышнотелая легкоатлетка позирует в голубом купальнике на фоне горнолыжного курорта. Вдалеке виднеется лес и идет снег. «Отпуск в горах по-своему особенный. Подтверждено», - подписала фото Марина.

Поклонники по достоинству оценили фигуру украинской легкоатлетки: «Это твое лучшее фото», «Ты просто сумасшедшая», «Настоящая красавица», «Горячо», «Какие формы».

Также Марина Бех-Романчук показала, как проводит разминку перед тренировкой. «Для удачной тренировки важна качественная разминка», - подписала фото украинская красавица.

Позирует Марина в розовой одежде, которая изящно подчеркивает идеальную фигуру легкоатлетки. Поклонники таланта спортсменки по достоинству оценили яркое фото и осыпают ее комплиментами. Также подписчики оценили маникюр Марины, в виде пандочек: «Супер пандочки на маникюре я в восхищении мы в восхищении», «Супер», «Восхитительные шортики», «Розовый тебе идет», "Богиня", «Милые ведмежатки».

Напомним, что украинская легкоатлетка снялась в откровенной фотосессии: из одежды только простыня.

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