В гольф играют не только мужчины, но и девушки. Свежий пример – это китайская гольфистка Лили Мунихи, которая отличается не только профессиональной игрой, но и потрясающей внешностью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки. Девушка набирает бешеную популярность в социальных сетях. У нее уже почти 300 тысяч подписчиков и цифры неуклонно растут. Гольфистка привлекает поклонников яркой внешностью. У нее изумительная фигура и невинное личико, что делает ее предметом обожания многих мужчин. Многие отмечают, что она похожа на куклу.

Лили начала заниматься гольфом с 6 лет, а свободное время увлекается фитнесом. За прошлый год она заработала в гольфе 33 тысячи долларов. Предлагаем вашему вниманию лучшие фото сексапильной Лили.

Ранее мы писали о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина покоряет сердца мужчин своими фото, которые частенько появляются в Instagram девушке.

Как пишет Politeka.net, за годы своей карьеры Элина Свитолина успела добиться впечатляющих высот: она завоевала звание первой ракетки страны и третьей лучшей теннисистки мира, на ее счету множество побед в WTA и два полуфинала турниров серии Большого шлема.

Кроме этого, на ее необычную внешность обращают внимание именитые фотографы, которые приглашали теннисистку на всевозможные фотосессии.

В этот раз спортсменка поделилась на своей странице в Instagram личными снимками с киевской набережной.

На фото Свитолина в необычной сексуальной позе кокетничает перед фотографом. На теннисистке длинное серое платье и высоким вырезом на ноге, бежевое стильное пальто и черные дерзкие ботинки на небольшем каблуке.

В ответ Элина дождалась привычных комплиментов в свой адрес от своих почитателей.

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