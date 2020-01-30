Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в Instagram

Таким образом, 34-летний футболист стал самым популярным пользователем этой социальной сети в мире. В тройку входят певица Ариана Гранде (173 миллиона) и актер Дуэйн Джонсон (170 миллионов). Самым популярным аккаунтов в социальной сети является официальный аккаунт самой Instagram.

Среди футболистов сразу за Криштиану идет его извечный конкурент форвард Барселоны Лионель Месси. У аргентинца 41 миллион подписчиков. Замыкает тройку лидер Пари Сен-Жермен бразилец Неймар, у которого 132 миллиона поклонников в Instagram.

Отмечая такой почетный рекорд Роналду выложил на своей странице видео.

Ранее мы писали, как украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко набрал 1 миллион подписчиков в Іnstagram.

Таким образом, Зинченко стал самым популярным украинским футболистом в данной социальной сети. Если Александр будет, такими темпами, и дальше набирать поклонников, то в скором времени он потеснит с первой строчки самого популярного украинского спортсмена – боксера Василия Ломаченко, у которого 1,7 миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что невеста Зинченко - популярная телеведущая Влада Седан является самой популярной среди подруг и жен футболистов в Іnstagram. У нее 281 тысяча подписчиков.

Недавно Александр Зинченко, который выступает за Манчестер Сити, выложил в своем Іnstagram фото с Дарио Срной.

Бывший капитан, а ныне помощник главного Шахтера Дарио Срна посетил базу Манчестер Сити. Зинченко не упустил возможности запечатлеть этот момент. «Был рад видеть тебя, легенда», - подписал фото Зинченко.

Поклонники украинца остались довольны встречей и активно оставляют комментарии: «Донецкая банда», «Саня с фанатом», «Наверное Зину в Шахтер переманить хотел», «Лучшие». Некоторые болельщики предположили, что Срна посетил Манчестер с рабочим визитом, по поводу трансфера Николая Матвиенко из Шахтера в Сити.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.