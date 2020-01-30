Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в Instagram

Таким образом, 34-летний футболист стал самым популярным пользователем этой социальной сети в мире. В тройку входят певица Ариана Гранде (173 миллиона) и актер Дуэйн Джонсон (170 миллионов). Самым популярным аккаунтов в социальной сети является официальный аккаунт самой Instagram.

Среди футболистов сразу за Криштиану идет его извечный конкурент форвард Барселоны Лионель Месси. У аргентинца 41 миллион подписчиков. Замыкает тройку лидер Пари Сен-Жермен бразилец Неймар, у которого 132 миллиона поклонников в Instagram.

Отмечая такой почетный рекорд Роналду выложил на своей странице видео.

View this post on Instagram

Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!👏🏽❤️

Популярные статьи сейчас

Главное за ночь: восстание украинцев, падение курса валют и пощечина Путину

Известная артистка-красавица покончила с собой на глазах у толпы: детали загадочной трагедии

Списание лишних денег и арест счетов: ПриватБанк прижали к стенке

Коммунальщик нашел набитый деньгами пакет под Одессой: фото и удивительные подробности
Показать еще

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Ранее мы писали, как украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко набрал 1 миллион подписчиков в Іnstagram.

Таким образом, Зинченко стал самым популярным украинским футболистом в данной социальной сети. Если Александр будет, такими темпами, и дальше набирать поклонников, то в скором времени он потеснит с первой строчки самого популярного украинского спортсмена – боксера Василия Ломаченко, у которого 1,7 миллионов подписчиков.

Стоит отметить, что невеста Зинченко - популярная телеведущая Влада Седан является самой популярной среди подруг и жен футболистов в Іnstagram. У нее 281 тысяча подписчиков.

Недавно Александр Зинченко, который выступает за Манчестер Сити, выложил в своем Іnstagram фото с Дарио Срной.

Бывший капитан, а ныне помощник главного Шахтера Дарио Срна посетил базу Манчестер Сити. Зинченко не упустил возможности запечатлеть этот момент. «Был рад видеть тебя, легенда», - подписал фото Зинченко.

Поклонники украинца остались довольны встречей и активно оставляют комментарии: «Донецкая банда», «Саня с фанатом», «Наверное Зину в Шахтер переманить хотел», «Лучшие». Некоторые болельщики предположили, что Срна посетил Манчестер с рабочим визитом, по поводу трансфера Николая Матвиенко из Шахтера в Сити.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.