Главный тренер российского Рубина Леонид Слуцкий поделился мнением о товарищеских матчах с украинскими клубами

«Мы всегда играли с украинскими командами, когда я тренировал «ЦСКА». Это были шикарные спарринги. С «Шахтером» мы играли, с Металлистом, Днепром. Когда мы играли с украинскими командами - это были самые лучшие спарринги, особенно перед Лигой чемпионов. Когда-то был знаменитый Кубок Первого канала в Сочи, где мы играли с киевским Динамо, с Шахтером. Мы в межсезонье получали спарринг-партнеров такого уровня, каких у нас не было даже в сезоне. Поэтому, если бы была такая возможность, с удовольствием играл бы с украинскими командами», – сказал Слуцкий порталу tribuna.com.

Владимир Слуцкий стал известным тренером во главе московского ЦСКА и сборной России. Затем он отправился в «вояж» по Европе, где успел потренировать английский Халл и голландский Витесс. В зимнее межсезонье Слуцкий возглавил Рубин.

Ранее мы писали, что Леонид Слуцкий на камеру поиздевался над украинским футболистом. На тренировке российского клуба Рубин главный тренер Леонид Слуцкий необычно критикует действия футболистов. Досталось нашему соотечественнику защитнику Олегу Данченко.

«Данченко – так себе, как и во всем остальном. Ну-ну-ну, что за украинская техника? Вернее, ее отсутствие. Левая нога – тебе что, не нога, что-ли?», - досталось украинскому футболисту от Слуцкого.

Также тренер очень часто употреблял слово «катастрофа» в адрес футболистов.

25-летний украинец Олег Данченко долгое время принадлежал Шахтеру, но не смог закрепится в составе «горняков», выступая в арендах. В прошлом году футболист подписал контракт с Рубином. В данный момент казанский клуб занимает 13 место в чемпионате России.

Ранее Politeka сообщала, что скандальный Ракицкий поразил новым обращением: "Россия и Украина - братья".

Также мы писали, о Ракицком и других «кормильцев»: топ-5 предателей футбола Украины.