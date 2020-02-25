Украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.

Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Поклонники и подписчики Юлии Мишуры пишут слова поддержки и поздравляют фитнес-модель с победой: "Гордимся 💪🏻 Достойная победа Чемпионки👍", "Поздравляю!!! Самая лучшая! 👏👏👏", " Мои поздравления👏", " Крутышка ".

Кроме того, мы писали, что известная испанская фитнес-модель Мария Паулетт показала в какой идеальной форме она находится.

40-летняя фитоняшка показала, что возраст не помеха красоте и сексуальности. В 2015 году она стала абсолютной чемпионкой мира Olympia Amateur Spain. Стоит отметить, что талия у Марии 54 см. Красотка позирует на фото в разных образах, выставляя на показ свои шикарные ягодицы и бедра.

Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды. У фитнес модели почти 250 тысяч подписчиков и ее фото собирают огромное количество лайков.

Напомним, горячая украинская чемпионка показала роскошное тело в крохотном купальнике

Как писала Politeka, соблазнительная украинская легкоатлетка сверкнула сочными формами в бикини

Также сообщала Politeka, что Свитолина, Ризатдинова и Харлан сводят с ума аппетитными формами.