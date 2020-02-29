Скандальный украинский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник набросился на украинских бойцов, которые защищают страну от российской агрессии

Спортсмен еще пять лет назад принял российское гражданство и, судя по всему, за это время не изменил своего негативного отношения к Украине. Так, в новом интервью «СЭ» Олейник резко раскритиковал украинцев, которые воюют за свою страну на Донбассе. По мнению спортсмена, люди идут защищать свою родину исключительно из-за влияния телевидения.

«Если б я был 17-летним пацаном из-под Полтавы или Миргорода, смотрел целыми днями два канала, думал бы точно так же. Что там показывают? "Видите мясо? Это раздавленный русским танком наш соотечественник". Рядом какая-то женщина голосит: "Меня "Беркут" изнасиловал!"», - рассказал Олейник.

По словам спортсмена, он якобы мог бы и сам отправиться на Донбасс добровольцем, если бы не «ум и жизненный опыт».

«Не было бы у меня ума и жизненного опыта, тоже заорал бы: "Дайте мне скорее автомат, я пойду защищать родину". Три года назад люди ходили с георгиевскими ленточками — а сегодня они же кричат: "Бандере слава". Дебилизм», - раскритиковал боец защитников Украины.

Стоит отметить, что Олейник никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Так, в 2014 году перед боем с американцем Джаредом Рошолтом в США он вышел на взвешивание в майке с портретом президента РФ Владимира Путина. После этого случая бойца стали называть «Ударом Путина». Кроме того, спортсмен называл протестующих на Майдане «стадом».

До этого мы писали о том, что Олейник считает, что в Украине нет истинных украинцев. По словам бойца, у жителей Украины кровь смешана, а настоящих украинцев в стране нет.

"Часть Украины множество лет переходила из одного подданства в другое. Австро-Венгрия, Россия и так далее. Там крови перемешаны. Какие угодно — но только не украинские", - заявил он.

Напомним, харьковский боец ММА назвал украинцев "полукровками".

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