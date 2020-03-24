Победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини
Девушка часто балует подписчиков горячими фото, об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.
Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки. Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями. Поэтому не мудрено, что у фитнес-модели тысячи лайков и комментариев под фото.
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К слову, ранее мы писали, что украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
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