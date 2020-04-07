Украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на поведение американского чемпиона Теофимо Лопеса, который часто пытается зацепить украинца оскорблениями

Заявление Ломаченко опубликовала промоутерская компания Top Rank.

"Считаю, что он хороший боксер. Это молодой, злой и жесткий боец, у него очень много энергии. Я хочу провести этот бой, потому что он является чемпионом мира и у него мой титул - пояс IBF.

Лопес сказал, что должен запугать меня для победы? Думаю, что таким поведением он только облегчит мне задачу. После боя я хочу посмотреть в глаза ему и его отцу, зафиксировать их выражение лица", - заявил украинец.

"Мой прогноз? Бокс - непредсказуемый вид спорта, сложно что-то угадать. Однако то, что они рассказывают, в каком раунде смогут победить, только подогревает мой интерес".

К слову, недавно Лопес снова оскорбил украинца Василия Ломаченко.

Американец рассказал, что думает о Ломаченко в интервью YouTube-каналу.

"Все слишком уважают Ломаченко, боятся его и начинают нервничать. У Кэмпбелла был шанс, но он проявил слишком большое уважение. Было ощущение, что он извиняется, когда наносит удар. Ломаченко - хороший боец, с которым получится отличный бой, но я собираюсь стать лучшим из нас двоих. Это может получиться только у меня. Когда ты перестаешь уважать Ломаченко, как сделал Салидо, то все на ринге меняется. Василий не понял, почему он не стал убегать от джеба. "Вот д*рьмо, он вышел драться". Драку я ему также обеспечу", - заявил Лопес.

Лопес признался, что его раздражает характер украинца: "Это высокомерный с*кин сын, как все звезды. Мне это не нравится. Ты говоришь с ним, а он всем видом демонстрирует, что ты находишься не на его уровне. Я со всеми общаюсь на равных, мы все сделаны из плоти и крови".

Как сообщала Politeka, Ломаченко бросил вызов Мейвезеру, появилось заявление: "Мне хотелось бы..

Также Politeka писала, что бой Ломаченко - Лопес отменен: украинца отправили домой.

Напомним, ранее Лопес оскорбил и пообещал наказать Ломаченко: "Я ему обеспечу..."