Как же круто она выглядит

Популярная фитнес-модель Мария Паулетт часто балует подписчиков жаркими фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.

40-летняя фитоняшка показала, что возраст не помеха красоте.

В 2015 году она стала абсолютной чемпионкой мира Olympia Amateur Spain. Стоит отметить, что талия у Марии 54 см.

Красотка позирует на фото в разных образах, выставляя на показ свои шикарные ягодицы и бедра.

Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды.

У фитнес модели почти 250 тысяч подписчиков и ее фото собирают огромное количество лайков.

Кроме того, мы писали, что победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини.

Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки. Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями.

Поэтому не мудрено, что у фитнес-модели тысячи лайков и комментариев под фото.

К слову, ранее мы писали, что украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась.

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.