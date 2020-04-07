Популярная фитнес-модель Мария Паулетт часто балует подписчиков жаркими фото
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.
40-летняя фитоняшка показала, что возраст не помеха красоте.
В 2015 году она стала абсолютной чемпионкой мира Olympia Amateur Spain. Стоит отметить, что талия у Марии 54 см.
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится..."
Елену Кравец из "Квартал 95" спасают врачи: что известно о состоянии артистки, видео
Дан Балан потерял голову и публично обласкал Тину Кароль: «Ему можно», жаркие кадры
Кравец из "Квартал 95" оконфузилась прямо на сцене, Кошевой не стерпел: полное видео
Красотка позирует на фото в разных образах, выставляя на показ свои шикарные ягодицы и бедра.
Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды.
У фитнес модели почти 250 тысяч подписчиков и ее фото собирают огромное количество лайков.
Кроме того, мы писали, что победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини.
Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки. Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями.
Поэтому не мудрено, что у фитнес-модели тысячи лайков и комментариев под фото.
К слову, ранее мы писали, что украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.
Фестиваль прошел 22 февраля в Варшаве. 28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась.
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.