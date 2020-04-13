Супруга украинского футболиста, который играет за турецкий "Бурсаспор" Евгения Селезнева, приняла участие в откровенной фотосессии
34-летний экс-игрок сборной Украины женился на Алле в 2006 году, до этого пара около полугода жила вместе, сообщает Politeka.
Девушка часто балует своих подписчиков и фанатов мужа жаркими фото в Инстаграм.
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Недавно полтавский фотограф опубликовала у себя на странице снимки невероятной красотки.
"Маська , ты сама как ягодка - клубничка", "Какая ты нежная", "У неё исключительная красота", " Безумно красивая Аллочка" - пишут пользователи сети в комментариях.
Ранее мы писали о жене Василия Ломаченко.
О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей, но нам удалось найти редкие кадры второй половинки боксера.
Именно в спортзале состоялась первая встреча Василия и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.
Кроме того мы писали о жене украинского боксера Александра Гвоздика.
Александр со своей женой Дарьей вместе уже больше 15 лет.
У них трое детей — два сына Дима и Миша, дочь Анна. Дарья тоже из Харькова, где окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства.
Профиль Дарьи в Инстаграм практически весь наполнен фотографиями с отдыха.
Напомним, архивные фото и видео Василия Ломаченко слили в сеть.
Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.
Напомним, ранее Усик поделился пикантными деталями личной жизни, видео: "Жена требует".