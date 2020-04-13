Супруга украинского футболиста, который играет за турецкий "Бурсаспор" Евгения Селезнева, приняла участие в откровенной фотосессии

34-летний экс-игрок сборной Украины женился на Алле в 2006 году, до этого пара около полугода жила вместе, сообщает Politeka.

Девушка часто балует своих подписчиков и фанатов мужа жаркими фото в Инстаграм.

Недавно полтавский фотограф опубликовала у себя на странице снимки невероятной красотки.

"Маська , ты сама как ягодка - клубничка", "Какая ты нежная", "У неё исключительная красота", " Безумно красивая Аллочка" - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее мы писали о жене Василия Ломаченко.

О личной жизни нашего чемпиона известно мало: женат, есть двое детей, но нам удалось найти редкие кадры второй половинки боксера.

Именно в спортзале состоялась первая встреча Василия и Елены. На момент встречи им было около десяти лет.

Кроме того мы писали о жене украинского боксера Александра Гвоздика.

Александр со своей женой Дарьей вместе уже больше 15 лет.

У них трое детей — два сына Дима и Миша, дочь Анна. Дарья тоже из Харькова, где окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства.

Профиль Дарьи в Инстаграм практически весь наполнен фотографиями с отдыха.

Напомним, архивные фото и видео Василия Ломаченко слили в сеть.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее Усик поделился пикантными деталями личной жизни, видео: "Жена требует".