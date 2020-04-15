Украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно выступают на профессиональном ринге

В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.

Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.

"Вася одной рукой разбил", "Вася,как Шаровая молния", - пишут подписчики, которым, видимо, больше по душе Ломаченко.

Ранее мы писали, что Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира».

Известный украинский боксер Денис Беринчик попал в скандал выложив фотографию в олимпийке с надписью: «Москва»

Денис сфотографировался со своим тренером Александром Пискуновым. Фото сделано в Киеве. Беринчик решил сразу же оправдаться и призвал поклонников не искать политического подтекста.

«Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер, друг, кум, Пискунов Александр Николаевич!!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт!!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года», - подписал фото украинец.

Как сообщала Politeka, Ломаченко бросил вызов Мейвезеру, появилось заявление: "Мне хотелось бы..

Также Politeka писала, что бой Ломаченко - Лопес отменен: украинца отправили домой.

Напомним, ранее Лопес оскорбил и пообещал наказать Ломаченко: "Я ему обеспечу..."