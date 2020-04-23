Футболистка Лорен Сессельманн продолжает играть за американскую "Санта-Клариту Блу Хит" несмотря на возраст

Лорен сейчас 36 лет , на позиции защитницы она провела 46 матчей за сборную Канады, сумев отличиться одним голом, об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram спортсменки.

В составе национальной команды Сессельманн завоевала "бронзу" на Олимпийских играх-2012 в Лондоне и "золото" на Панамериканских играх 2011 года.

Девушка часто публикует фото в Инстаграме.

На футболистку подписано больше 113 тысяч человек, которые активно пишут восторженные комментарии и оставляют тысячи лайков на фотографиях.

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Девушка публикует очень жаркие фото, и ее подписчики не скрывают своего восхищения - снимки фитоняшки набирают тысячи лайков.

Так, недавно модель сняла себя полностью обнаженной.

Девушке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе облегающие наряды.

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Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

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