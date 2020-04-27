Новозеландская фитнес-модель Эми Ли Саммерс во время фотосессии попала в забавную историю

Девушка снималась для рекламной фотосессии на пляже в Малибу, об этом сообщает Politeka

29-летняя фитоняшка во время бега едва не потеряла свою огромную грудь, которая все время норовила выскочить из купальника фитнес-модели.

Фото: @hawtcelebs.com

К слову, американская фитнес-модель Дейзи Джей поразила своих поклонников необычным видом

23-летняя уроженка Буэно-Айреса вышла в наряде из стекол, которые были приклеены к ее телу.

Дейзи любит баловать своих подписчиков пикантными фото. Практически на всех снимках на девушке минимально одежды.

Ранее мы писали, что победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини.

Девушка часто балует подписчиков горячими фото.

Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки. Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями.

Поэтому не мудрено, что у фитнес-модели тысячи лайков и комментариев под фото.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.