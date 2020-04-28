Украинский боксер Денис Беринчик (12–0, 7 КО) поделился фото с тренировки, которую он провел с Александром Усиком и своим тренером



«Улыбка спасет мир», – написал Беринчик.

"Улыбка - сила", "Красавчики", "Банда", "Это Фьюри?", "Наши самые лучшие боксёры", - пишут в комментариях.

К слову, украинские боксеры Василий Ломаченко и Денис Беринчик успешно выступают на профессиональном ринге

В легком весе дерутся Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), который уже завоевал титулы WBO, WBC и WBA и Денис Беринчик, которому только предстоят титульные бои.

Видео спарринга известных украинских боксеров появилось в сети.

Ранее мы писали, что Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира».

Как сообщала Politeka, Ломаченко бросил вызов Мейвезеру, появилось заявление: "Мне хотелось бы..

Также Politeka писала, что бой Ломаченко - Лопес отменен: украинца отправили домой.

Напомним, ранее Лопес оскорбил и пообещал наказать Ломаченко: "Я ему обеспечу..."