Украинский боксер Василий Ломаченко на днях принял участие в фотосессии
Компанию ему составила настоящая красотка Александра Островская, модель из Киева. К слову, для девушки это уже не первый опыт съемок с украинским чемпионом мира по боксу.
Девушка любит публиковать жаркие фото в Instagram, на который подписались более 30 тысяч человек.
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"Класс красотка моя", "Какая кисуля", "Шикарный вид", - пишут в комментариях.
К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.
28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.