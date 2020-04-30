Чемпионка мира по легкой атлетике Жанна Блок стала первой украинской спортсменкой, которая снялась для журнала Playboy
Об этом сообщает mixsport.pro.
Тогда на носу были Олимпийские игры в Афинах-2004, а Жанна была одной из главных конкуренток Мэрион Джонс, на тот момент настоящей звезды в США.
Тем более. благодаря своему американскому мужу украинка жила в Майами (муж параллельно был ее менеджером).
Спортсменка рассказала, что съемки длились около 12 часов.
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Снимала целая команда из 8 человек. Но, несмотря ни на что, фотосессия получилась шикарной.
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко на днях принял участие в фотосессии
Компанию ему составила настоящая красотка Александра Островская, модель из Киева. К слову, для девушки это уже не первый опыт съемок с украинским чемпионом мира по боксу.
Девушка любит публиковать жаркие фото в Instagram, на который подписались более 30 тысяч человек.
"Класс красотка моя", "Какая кисуля", "Шикарный вид", - пишут в комментариях.
К слову, украинская фитнес-модель Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком.
28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Модель любить баловать подписчиков пикантными фото. Так, недавно девушка опубликовала фото, на котором она наслаждается солнцем в постели.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
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