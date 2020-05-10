Акцент можно сместить на те мышцы, которые вы хотите проработать больше всего

Звездный тренер Андрей Хомицкий решил научить украинцев нескольким упражнениям для поддержания идеальной формы

Как сообщает Politeka.net, звездный фитнес-тренер, Андрей Хомицкий, чтобы не скучать на карантине, решил упорно заняться записью тренировок на You Tube канале Khomytskyi Pro.

В новом видео Хомицкий не только рассказал, как правильно заниматься спортом на карантине, но и разобрал все топовые ошибки, которые встречаются на спортивном пути тех, кто упорно его преодолевает (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Во время тренировки, тренер показал комплекс тренировок на косые мышцы, которые состоят из трех упражнений. Это простые, но очень эффективные упражнение, которые не только укрепят ваш пресс и подтянут живот, но и позволят добиться прорисованного контура боков и узкой талии. То есть упражнения помогут убрать лишний жир на животе.

1. Косые скручивания – лягте на спину и согните ноги в коленях. Положите лодыжку одной, например, правой ноги на колено другой. Руки уберите за голову. Поясницу плотно прижмите к полу. Движение вы будете выполнять со скругленной спиной, поясница не должна прогибаться, она все время остается прижатой к полу.



На выдохе скрутите корпус вверх и вправо. Тянитесь левым локтем к колену правой ноги. Руками не давите на голову, следите за тем, чтобы подбородок не прижимался к груди. Шею старайтесь максимально расслабить. На вдохе вернитесь в исходное положение.

2.Боковая планка – лягте боком на коврик. Обопритесь на согнутую в локте правую руку, а левую ногу положите на правую. Это будет исходным положением. Далее приподнимите таз и расположите свое тело так, чтобы оно находилось на одной прямой линии. Вы почувствуете напряжение в руке, но сделайте так, чтобы и во всей правой части тела мышцы напряглись.

3.Планка - голова и шея должны быть расслабленными и свободными. Руки нужно держать прямо перед собой либо скрестить их. Локти строго под плечевыми суставами, чтобы не создавать лишней нагрузки на плечи.

Напомним, что Андрей Хомицкий показал, как украинцам держать себя в форме на карантине: «Займет всего 15 минут».

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