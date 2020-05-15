Украинскому боксеру Александру Усику бросили новый вызов на бой

Так, поединок с украинцем хотят парни Бодя и Никитос. Ребята выдвинули серьезные претензии боксеру и теперь ему придется ответить за свои действия.

"У нас очень большая предъява к Александру, и мы также, как и все "очень крутые" ребята, не остались в стороне!!", - подписан ролик в соцсети.

Запущен новый челендж : ещё один вызов Усика на бой). У нас очень большая предъява к Александру, и мы также, как и все "очень крутые" ребята, не остались в стороне!!)) Gepostet von Владимир Полищук am Mittwoch, 13. Mai 2020

Напомним, что Богдан Грицай принял вызов боксера Александра Усика

Спортсмен отреагировал на недавнее обращение своего коллеги и опубликовал ответ на YouTube.

В своем ролике Александр Усик призвал "диванных" хейтеров следить за своим поведением. Он заявил: "Дорогие друзья, выход есть всегда. Но следите, какие двери вы открываете, и куда вы заходите", кроме того, боксер демонстративно нокаутировал одного из критиков.

Поступок Усика зацепил Богдана Грицая, чемпиона Украины по борьбе среди кадетов и бронзового призера Чемпионата мира.

"Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми", - подчеркнул спортсмен.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".