Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала, как занимается на тренажере

Звезда для поддержания своей замечательной формы активно занимается спортом, что неоднократно демонстрировала в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, недавно звезда опубликовала новое видео, где показала свои тренировки на велотренажере. Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя на камеру.

При этом красотка снимала себя с невероятно горячего ракурса: подняв камеру над грудью.

Заметно, что модель занимается в облегающем топе с плетением на груди, которое придает большей пикантности.

Топик подчеркнул пышный бюст, натянувшись на нем. Видно, что по бокам ткань немного оголила грудь.

Также звезда занималась в облегающих леггинсах, которые обтянули ее стройные, и в то же время, накаченные ножки: "Тело на миллион".

Маленькая, еле заметная, цепочка и часы на руке дополнили образ.

Игривая Амато выставила язык и улыбнулась в камеру.

Поскольку кадры были обнародованы в сториз, они не собрали ни одного лайка, но, вероятно, получили массу комментариев.

Напомним, Николь Амато позировала в коротком облегающем топе, который просто шикарно выделил ее пышные формы.

Также Амато была в облегающих леггинсах.

Примечательно, что во время фотографирования Николь решила не тронуть лица.

Ранее сообщалось, Николь Амато позировала в обтягивающем костюме, который подчеркнул все ее изгибы и пышные формы.

Амато позировала на берегу моря, выгнувшись, стоя на одной ногу. Красотка схватила вторую ножку и получилась поза "ласточки". Руку красотка вытянула вперед.

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