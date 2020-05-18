Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала, как занимается на тренажере
Звезда для поддержания своей замечательной формы активно занимается спортом, что неоднократно демонстрировала в сториз Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, недавно звезда опубликовала новое видео, где показала свои тренировки на велотренажере. Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя на камеру.
При этом красотка снимала себя с невероятно горячего ракурса: подняв камеру над грудью.
Заметно, что модель занимается в облегающем топе с плетением на груди, которое придает большей пикантности.
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Топик подчеркнул пышный бюст, натянувшись на нем. Видно, что по бокам ткань немного оголила грудь.
Также звезда занималась в облегающих леггинсах, которые обтянули ее стройные, и в то же время, накаченные ножки: "Тело на миллион".
Маленькая, еле заметная, цепочка и часы на руке дополнили образ.
Игривая Амато выставила язык и улыбнулась в камеру.
Поскольку кадры были обнародованы в сториз, они не собрали ни одного лайка, но, вероятно, получили массу комментариев.
Напомним, Николь Амато позировала в коротком облегающем топе, который просто шикарно выделил ее пышные формы.
Также Амато была в облегающих леггинсах.
Примечательно, что во время фотографирования Николь решила не тронуть лица.
Ранее сообщалось, Николь Амато позировала в обтягивающем костюме, который подчеркнул все ее изгибы и пышные формы.
Амато позировала на берегу моря, выгнувшись, стоя на одной ногу. Красотка схватила вторую ножку и получилась поза "ласточки". Руку красотка вытянула вперед.
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