Промоутер Усика Александр Красюк уверен, что борец Богдан Грицай, который бросил вызов его подопечному, хочет попиариться

Об этом сообщает издание Xsport.

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны.

Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев. Не исключение и вызов, брошенных юным борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимся достижениям в спорте.", – заявил Карасюк.

Ранее мы писали, что экс-претендент на пояс чемпиона мира Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО) поделился мнением относительно конфликта боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) и борца Богдана Грицая.

"Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать. Кто такой Грицай? По каким правилам они драться будут, кто гонорары платить будет, нужно ли это Усику? Я тоже могу сейчас бросить вызов кому-то. Платите деньги и давайте сделаем", - заявил Бурсак.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".