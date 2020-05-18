Игорь Кондратюк резко прошелся по звездным боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко

Так, известный телеведущий Игорь Кондратюк прокомментировал съемки звездных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме, из-за чего они попали в базу "Миротворца".

Слова шоумена приводит издание Expres Online.

«Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко – сильны в ринге, но очень слабые в умственном жанре», - сказал Кондратюк.

Телеведущий отметил, что не понимает тех людей, кто видит в этих боксерах кумиров. По его словам, поступки Усика и Ломаченко вне спорта «не стоят и выеденного яйца», а их слова «не значат ни грамма».

«Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не значат ни грамма», - резюмировал Кондратюк.

Свое мнение по поводу съемок в российском фильме Ломаченко и Усика высказала и бывшая чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб. Так, она назвала боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко агентами Кремля.

По ее словам, часть населения Украины просто тихонько сидит под лозунгом «чтобы не было войны» и им безразлично, будет независимой Украина или нет.

«Это главная проблема Украины. Пока Украина не преодолеет эту кумовскую связь с врагом, и связь через деятельность русской церкви в Украине, Украина будет в опасности», - отметила он.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".