Сборная Украины по шахматам одержала победу над Россией в суперфинале Мировой лиги

Как сообщается на официальной странице сообщества "Украинские шахматы" в Facebook, наша команда стала победителем решающего поединка во всех трех дисциплинах – блице, быстрых и минутных партиях (808:396; 942:506; 650,5:493,5).

Суперфинал проходил в рамках соревнования Live Chess World League, участие в котором могут принимать как гроссмейстеры, так и любители.

Ранее мы писали, что Игорь Кондратюк резко прошелся по звездным боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко

Так, известный телеведущий Игорь Кондратюк прокомментировал съемки звездных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме, из-за чего они попали в базу "Миротворца".

«Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко – сильны в ринге, но очень слабые в умственном жанре», - сказал Кондратюк.

Телеведущий отметил, что не понимает тех людей, кто видит в этих боксерах кумиров. По его словам, поступки Усика и Ломаченко вне спорта «не стоят и выеденного яйца», а их слова «не значат ни грамма».

«Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не значат ни грамма», - резюмировал Кондратюк.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".