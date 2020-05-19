Александру Усику и Богдану Грицаю готовы организовать бой по правилам смешанных единоборств

В поединке заинтересованы российские и японские промоутеры, сообщает boxing-mma.com.

"Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске. Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно, в Беларуси нет карантина", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк уверен, что борец Богдан Грицай, который бросил вызов его подопечному, хочет попиариться

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны.

Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев. Не исключение и вызов, брошенных юным борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимся достижениям в спорте.", – заявил Карасюк.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".