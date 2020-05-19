Украинский боксер Александр Усик принял участие в "Руханке", которая проходит во Всеукраинской школе онлайн

В этот раз тандем из гостей Александру составила певица Оля Полякова, под трек которой они и зажигали.

Важно отметить, что боксер пришел на передачу в кофте с украинским флагом.

"Позитив превыше всего", " Красавчики", "Саня умеет выдавать", - пишут в комментариях подписчики.

К слову, Александру Усику и Богдану Грицаю готовы организовать бой по правилам смешанных единоборств

В поединке заинтересованы российские и японские промоутеры.

"Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске.

Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно, в Беларуси нет карантина", – говорится в сообщении.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".