Украинский боксер Александр Усик принял участие в "Руханке", которая проходит во Всеукраинской школе онлайн
В этот раз тандем из гостей Александру составила певица Оля Полякова, под трек которой они и зажигали.
Важно отметить, что боксер пришел на передачу в кофте с украинским флагом.
"Позитив превыше всего", " Красавчики", "Саня умеет выдавать", - пишут в комментариях подписчики.
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К слову, Александру Усику и Богдану Грицаю готовы организовать бой по правилам смешанных единоборств
В поединке заинтересованы российские и японские промоутеры.
"Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске.
Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно, в Беларуси нет карантина", – говорится в сообщении.
Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".
Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".
Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".