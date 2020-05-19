Украинский пловец Денис Силантьев прокомментировал скандалы вокруг Александра Усика, который вступил в словесную перепалку с борцом Богданом Грицаем

«Я бы в этой ситуации на месте Усика, наверное, занимался своим делом. И не то, чтобы не обращал внимания, но не давал бы ответ. Не стал бы отвечать на выпады. Тем более, он сказал, что этих выпадов очень много, много людей, которые хотят вызвать его на бой.

Моя позиция такая: я бы занимался своим делом. И если я не нарушаю закон, если говорю то, что я хочу, и то, что считаю нужным, и это в рамках допустимого, то мне без разницы, кто меня вызывает на бой.

Он – профессионал своего дела, и это недопустимо обращать внимание на выпады. Их будет еще очень много, я думаю. На всех не хватит ни сил, ни времени, а у него есть своя цель, и он должен к ней идти», - заявил Силантьев.

Ранее мы писали, что промоутер Усика Александр Красюк уверен, что борец Богдан Грицай, который бросил вызов его подопечному, хочет попиариться.

"Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны", – заявил Карасюк.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".