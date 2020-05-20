Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев заявил, что Усик и Ломаченко сделали много хорошего для Украины и они не заслужили попадания в список "Миротворца"

"Я, честно, восхищаюсь боксерскими качествами Ломаченко. Я чуть-чуть знаю его как человека. Я знаю, что он очень хороший человек, благородный. Вопрос, что за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список "Миротворца". Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Спортсмен заявил, что поступки украинцев не заслуживают такой критики.

"Если мы говорим, что боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей, когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо крупнее. Я сам не все одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу", – подытожил спортсмен.

К слову, украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко ведут российскую пропаганду в Украине

Об этом заявила экс-чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб.

Так, она рассказала, что Усик имея недвижимость в Крыму, опасается деятельности ФСБ.

"У Усика по-другому просто не получится, пока Крым остается оккупированным. У него и личная недвижимость в Крыму, и родственники в Крыму с недвижимостью. Их немедленно поставят под пресс, если Усик не согласится выполнять определенные "просьбы" ФСБ. Они агенты Кремля, безусловно", – резюмировала Твердохлеб.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".