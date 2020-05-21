Бывшая супруга известного баскетболиста Скотти Пиппена Ларса, в 45 лет может похвастаться роскошной фигурой

Скотти публикует очень жаркие фото, и ее подписчики не скрывают своего восхищения - снимки фитоняшки набирают тысячи лайков, об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.

К слову, 2018 году пара развелась, прожив в браке 21 год.

Ларса получила популярность благодаря съемкам в реалити-шоу "Реальные домохозяйки из Майами", "Семейство Кардашьян" и "Танцы со звездами".

Ранее мы писали, что победительницей двух турниров в категории «бикини» стала очаровательная фитнес-модель Элиза Песини.

Девушка часто балует подписчиков горячими фото.

Мужчинам явно есть на что посмотреть в профиле фитоняшки. Да и девушки, которые стремятся к такой шикарной фигуре как у Элизы - вдохновляются фотографиями. Поэтому не мудрено, что у фитнес-модели тысячи лайков и комментариев под фото.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.