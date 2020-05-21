Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, опубликовала жаркое фото с тренировки

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, решила показать, как упорно трнируется в спортзале и балгодаря чему у нее такая подтянутая и запоминающаяся фигура. Девушка в коротеньких шортиках и таком же топе восхитила видом, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Сьюзи показала, как сидит перед зеркалом на специальном мяче после тренировок, ее загорелое тело выделяется на сером фоне зала, ведь кожа девушки выглядит так, словно ту намазали маслом. На снимке лица девушки при этом не видно, она скрыла его за телефоном. Фанаты тут же отметили в комментариях достоинства звезды, которые та так охотно показывает, написав, что они стали "очень огромные".

Также звезда продемонстрировала пресс с "кубиками". Идеальный плоский живот, от которого невозможно оторваться.

Девушка надела голубые джинсы. Модель расстегнула ширинку, засветив лишнее - интимное место без белья: "Ах, ты ж шалунья".

До этого Сьюзи покорила видом в постели без лифчика и в одном крошечном нижнем белье, совсем не прикрывающим ее достоинство. Модель предстала в естественном виде, распустив свои длинные локоны и оставив из украшений лишь крупные серьги с множеством камней. При этом поклонники не смогли остаться равнодушными к очередному провокационному кадру знаменитости, отметив, что ее образ слишком горячий, а сама она порадовала "новыми шалостями".

Стоит отметить, что подробностей о ранней биографии модели крайне мало. Известно, что Сьюзи родилась и выросла в городе Кампинас. С детства девочка грезила о карьере телеведущей. А однажды решила, что попасть на телевизионные экраны проще, если чем-то прославиться — благодаря своей фигуре девушка и стала так знаменита.

Также, во время самоизоляции девушка, похоже, решила основательно обновить свой профиль в социальной сети и показать свои достоинства во вей красе.

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