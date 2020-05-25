Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская показала, как занимается спортом
Звезда надела зеленый облегающий топ и зеленые леггинсы, сообщает Politeka.net. Наряд идеально подчеркнул все прелести звезды.
Фигура красотки поразила красотой: пышная грудь, упругий живот, тонкая талия и подкаченные ножки.
Звезда показала свои тренировки на пляже: она приседала, бегала на месте, прыгала, бегала с весом в руках и показывала другие упражнения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
При этом красотка убрала волосы в хвост, чтобы не мешали.
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"Моя тренировка ✅", - подписала она кадры.
За несколько дней видео собрало почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Могешь😉", "Так всё легко и просто, аж самому захотелось😂 В этом году ещё обязательно будут турниры, желаю 100% готовности, здоровья и побед!🙌👏!", "Красивая тренировка , - море и грациозная лань", "Молодчинка! Ждём турниров", "ого 🔥🔥🔥 круто🌸", "Ждём когда же мы вас увидим на корте ! Удачи тебе в жизни и на корте!", "Хорошо работаешь, будут и победы", "Молодец пашешь!", - написали пользователи сети.
Напомним, Даяна Ястремская опубликовала горячее фото, которое придется по вкусу фанатам, ведь она предстала в соблазнительном наряде.
"Красота в глазах смотрящего", – подписала снимок теннисистка.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская предстала в соблазнительном наряде.
На фото она сидит на ногах в профиль. На ней лишь черное боди и гольфы. Волосы красивыми волнами лежат на спине.
Напомним также, что Даяна Ястремская разместила снимок, на котором набросила на себя джинсовую курточку, при этом левое плече обнажено и видно полупрозрачный бюстгальтер.
Напомним, Ястремская показала, как развлекается в Испании.
Как сообщала Politeka, бесстыжая украинская теннисистка поразила горячим фото в чулках.
Также Politeka писала, что горячая Ястремская без нижнего белья засветила лишнее.