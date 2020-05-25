Украинский боксер Василий Ломаченко поддержал петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в управлении УПЦ МП и нарвался на критику украинцев

Так, на странице в Instagram Ломаченко призвал подписчиков подписать петицию на имя президента Владимира Зеленского, но некоторые украинцы обвинили боксера в том, что его завербовали спецслужбы РФ.

"В секту загремел. Скоро с усиком будут проповедовать", "Давайте все жаловаться на этот пост, как язык вражды!", "Таки пиз**ц! Была надежда", "Василий, мы тебя теряем", "Лому, походу, в ФСБ завербовали", - пишут подписчики в комментариях.

Чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев считает, что Александра Усика не нужно донимать политическими вопросами.

"Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится. Александр – медийная личность, лидер мнений. Когда он высказывает мнение, а оно отличается от нашего, для нас этот человек становится врагом. Разве это демократия? Нет", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".