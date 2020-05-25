25 мая 1965 года состоялся легендарный бой-реванш между Мохаммедом Али и Сонни Листоном

Так, чемпион, по прозвищу "Большой медведь", неожиданно проиграл 22-летнему Касиусу Клею. В опросе спортивных журналистов перед боем из 46 обозревателей, 43 прогнозировали победу Листону, ставки букмекеров принимались 1 к 7, пишет isport.ua.

Но Сонни проиграл, отказавшись продолжать бой после шестого раунда, сославшись на травму плеча. Результат боя вызвал много споров, а Всемирный боксерский совет даже организовал расследование, не был ли бой подставным.

К слову, ранее мы писали, что чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев считает, что Александра Усика не нужно донимать политическими вопросами

"Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится. Александр – медийная личность, лидер мнений. Когда он высказывает мнение, а оно отличается от нашего, для нас этот человек становится врагом. Разве это демократия? Нет", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".