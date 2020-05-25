Боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) призвал украинцев относиться к нашим воинам как к героям, а также упрекнув тех, кто провозглашает дружбу с врагом

Об этом сообщает xsport.ua

«Мирного нам всем неба над головой, Украина. Мы все можем иметь друзей разных национальностей и мы можем общаться с кем хотим, но нельзя быть национальным достоянием и провозглашать межнациональную дружбу с оппозиционерами в разгар военных действий, развернутых этими же оппозиционерами на территории твоей страны.

На этом видио видно как наши ребята хотят жить, любить, видеть семью, воспитывать детей.... флаг нужно поднимать за каждого из этих бойцов! Они каждый день выходят на настоящий бой, где нет славы и аплодисментов, нет великих гонораров, нет фанатов и спонсоров, там есть мгновенье между жизнью и смертью...».

К слову, чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев заявил, что Усик и Ломаченко сделали много хорошего для Украины и они не заслужили попадания в список "Миротворца"

"Я, честно, восхищаюсь боксерскими качествами Ломаченко. Я чуть-чуть знаю его как человека. Я знаю, что он очень хороший человек, благородный. Вопрос, что за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список "Миротворца". Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Спортсмен заявил, что поступки украинцев не заслуживают такой критики.

"Если мы говорим, что боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей, когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо крупнее. Я сам не все одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу", – подытожил спортсмен.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".