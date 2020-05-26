РФ смогла отобрать у Украины, помимо Крыма и Донбасса, боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко

Таким мнением поделился ветеран АТО и тренер по фри-файту Валерий Чеботарь в интервью издания "Новая тернопольская газета".

"Мы потеряли Ломаченко и Усика. Они всегда были украинцами, если почитать их интервью, отслеживать их взгляды – это были нормальные проукраинские ребята. Агрессор отвоевал их у нас, как ранее отобрал Крым и Донбасс. Для чего? Ответ очевиден, потому что такие спортсмены являются чрезвычайной ценностью в идеологическом плане. Когда украинский Усик с волосами был кумиром, то нашим врагам нужно было что-то делать, чтобы такого не было. И они этого добились", – заявил Чеботарь.

Ранее мы писали, что чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев считает, что Александра Усика не нужно донимать политическими вопросами.

"Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится. Александр – медийная личность, лидер мнений. Когда он высказывает мнение, а оно отличается от нашего, для нас этот человек становится врагом. Разве это демократия? Нет", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".