Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка "ВИА Гра", показала смелый спортивный образ

На фото Татьяна позирует в майке баскетболиста, а также коротких черных шортиках (велотреках). Образ красотка дополнила поясом на талии и кроссовками. Волосы у Котовой были распущены и она смотрела целеустремленно в объектив камеры. Фотография получилась очень спортивной и даже соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку звезды.

"Помнишь, из какого моего клипа этот кадр? И вообще, раз речь пошла про песни, поделись в комментариях, кто какую мою песню услышал первой. Интересно, с какой композиции началось наше с вами знакомство", - написала Таня.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Привет Таня! Я вернулся. Первую твою песню - Мир для сильных мужчин, услышал давным-давно и эта песня мне сразу понравилась. Я кстати в последнем посте сделал видео-признание тебе в любви Таня, надеюсь ты посмотришь и оценишь", "Услышала песню "Счастье" и так вот все закрутилось)", "Девочка-чирлидерша", "Первую услышала "Я буду сильней", очень впечатлила меня! События в моей жизни были не совсем радужные и эта песня подняла мой дух", "Узнала о Вас благодаря "Adiós") Люблю латино", "Давай со мной ! Ну естественно из клипа он".

Напомним, блондинка из "ВИА Гры" блеснула идеальным телом на тренажере

А еще Politeka писала, что блондинка из ВИА Гры поразила признанием, как стала жертвой

Также Politeka сообщала, что игривая блондинка из "ВИА Гры" взбудоражила пикантной фотосессией с кроликами



