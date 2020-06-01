Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала, в чем занимается спортом

Звезда опубликовала стори в Инстаграм, представ в тренажерном зале у себя дома, пишет Politeka.net.

Николь предстала облегающем сером топе, который стиснул ее грудь. Прелести звезды выделены и едва не выпрыгивали из одежды. Кроме того, длина топика была небольшой, поэтому можно было разглядеть упругий живот.

Стоит отметить, что акценту декольте прибавляли тонкие цепочки на шее.

Также Амато надела синие леггинсы, которые обтянули ее красивые бедра. В общем, фигура просто совершенная.

Звезда распустила длинные черные волосы и смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

Позади нее видны тренажеры, на которых красотка обычно и занимается.

Кадры получились очень жаркими, особенно благодаря ракурсу съемки.

Пост не собрал много лайков и комментариев, ведь был обнародован в сториз.

Стоит отметить, что сейчас на фитнес-модель подписаны более 600 тысяч человек, которые активно комментируют и лайкают другие посты красотки.

Напомним, Николь Амато позировала в черном купальнике, который обтянул ее красивые формы.

Большую грудь поднял вверх лифчик на тонких бретельках. Плавки имели разрезы по бокам, что придавало образу пикантности.

Николь слегка расставила ноги и прижалась грудью к подруге.

Ранее сообщалось, что Николь Амато опубликовала видео в сториз, где показала свои тренировки на велотренажере.

Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя на камеру.

Примечательно, что и в этот раз топик подчеркнул пышный бюст, натянувшись на нем.

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