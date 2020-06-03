33-летняя бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прославилась не только своими победами на корте, но еще и благодаря вызывающему поведению, которое некоторые сочли непристойным

Так, Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте во время ударов по мячу. Такое необычное звание дал спортсменке портал Sportscasting. Помимо нее своеобразный рейтинг возглавила звезда американского тенниса Моника Селеш, пишут "Дни.ру".

Несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить громкие стоны - якобы это тактический ход, некое психологическое давление на соперников. В федерации назвали подобное поведение непристойным и жульничеством, так как резкие крики сбивают оппонентов с игрового ритма.

Несколько пикантных моментов с Шараповой на корте попали на камеру. Судя по выражению лица теннисистки, ее запечатлели как раз во время одного из таких стонов. Ко всему прочему, невозможно не заметить, в какой восхитительной физической форме находится спортсменка - мощное тело и напряжение мышц так удачно подчеркнуты коротенькими костюмами, будь то шорты, юбка, топ или майка.

Напомним, Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в конце февраля этого года. Спортсменка призналась, что устала от повышенного внимания к своей персоне.

Ее заявление появилось на сайте Vanity Fair. По словам Шараповой, она попрощалась с большим теннисом и завершила карьеру, которой посвятила 28 лет. Спортсменка отмечала, что спорт – это единственная жизнь, которую она когда-либо знала. Но теперь она столкнется с чем-то новым и неизведанным. Она попросила прощение у фанатов, что бросает спорт.

Теперь звезда делится в Инстаграм атмосферными кадрами своего отдыха.

Напомним, что Мария Шарапова засветилась со знаменитым миллиардером: Игры в постели.

Как сообщала Politeka, раздетую Шарапову на отдыхе подловили папарацци: «скрывает».

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