34-летняя украинская модель, актриса и певица Дарья Астафьева всунула в камеру упругую прелесть

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала в черных велосипедках в обтяжку и полупрозрачной темной кофточке.

Артистка, любительница йоги, козырнула аппетитными формами, изогнувшись в одной из самых впечатляющих поз. Дарья упала на колени, выпятив кверху "мягкое место", просунув одну руку между ног, а другую вытянув вперед - "конфеточка". У горячей брюнетки получилось повернуться лицом к камере, несмотря на сложность, и улыбнуться.

Астафьева похвасталась, что 6 июня стартует ее недельный марафон "влюбиться в йогу", в котором она поделится простыми и действенными практиками.

"А вы сегодня уже позаботились о своем теле?", - подписала кадр звезда.

Ранее мы сообщали, Астафьева озадачила публику обнаженным фото и мечтательным взглядом. Дарья позировала в постели, разбросав черные волосы по подушке.

"Когда женщина просыпается в гордом одиночестве, кто знает, что она решит сделать...", - подписала фото Астафьева, дав пользователям возможность выбрать вариант ответа между "завтраком и тату".

Также мы писали, что знаменитость обескуражила фотоколлажем, на котором изображена в античном стиле с мечом в руке. При этом персонаж наступил ногой на голову поверженного врага. Примечательно, что от Дарьи на картинке только верх с пикантной изюминкой - соблазнительной зоной декольте.

Напомним, горячая Астафьева удивила смелым образом, необычные кадры

А еще Politeka писала, что Астафьева сверкнула аппетитным видом в спортивном костюме

Также Politeka сообщала, что Астафьева потянулась, показав божественное тело в тесном топе и лосинах