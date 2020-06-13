Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как нужно поддерживать тело в тонусе

На кадрах Чери стоит в розовых шортиках и разноцветном топе. Красотка дополнила образ кепкой, а сама позировала в тренажерном зале. Ана решила собрать волосы в косы, чтобы они не мешали тренировке. Девушка показала множество упражнений, которые она использует для поддержания формы. Тренировка вышла почти на 50 минут. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели тренировку почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Люблю цвет", "Хороша", "Какой у тебя размер", "Прекрасно", "Только для смелых", "Разогрела аппетит".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери поиграла на камеру своими прелестями.

Лифчик практически не видно под прозрачным пеньюаром. Последний был коротким и позволил полюбоваться накаченными ножками Аны. Пеньюар украшал белый пушок.

Крохотные трусики бикини сидели идеально на бедрах красотки и открывали виды на упругие ягодицы: "Такую не забудешь".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный вид в красном бикини.

Знаменитость решила сверкнуть стильным бикини алого цвета во время пляжного отдыха. Не секрет, что Анна активный пользователь сети и любитель жаркого отдыха, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм практически каждый день появляются новые фото, сделанные на пляже или природе.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери в узком топе устроила горячую тренировку

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