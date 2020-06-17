Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов назвал будущих чемпионов мира по боксу

Авторитетный эксперт считает, что молодые украинские боксеры в ближайшие годы смогут серьезно заявить о себе на профессиональном ринге.

"В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится. Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк. Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине", - заявил Михаил Завьялов.

К слову, промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в случае отказа Джошуа встретиться с украинским боксером британец будет вынужден отказаться от пояса WBO

"Бой Усика против Джошуа должен быть ранее поединка британца против Пулева. Но мы были гибкими и не оказывали особого давления, позволив Джошуа сначала провести обязательную защиту титула IBF, пока Усик сразится с Чисорой. Теперь мы требуем от Джошуа драться с Усиком или отказаться от пояса WBO ", - сказал Красюк.

Если Джошуа откажется от титула WBO, его поединок против другого британского боксера Тайсона Фьюри в 2021 году потеряет статус боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".