Украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова восхитила кадрами с примерки новых нарядов
Так, в этот раз недавно прославившаяся украинская модель, которая теперь также готовится к дебюту в смешанных единоборствах, показала, как примеряет стильные наряды. Девушка позировала в двух образах, но наряд, который не смог скрыть ее внушительные формы и подчеркнул их достоинства, понравился ей намного больше.
Звезда позировала в стильном платье, которое не смогло скрыть ее внушительные объемы груди, а также с удовольствием показывает, как кружится на камеру.
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Отметим, модель совсем скоро планирует провести бой в клетке в сентябре 2020 года. Поединок хотят провести в Таиланде.
«Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют «украинским Макгрегором», – заявила Кузнецова.
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«Грядёт что-то интересное 🔥», - подписала она снимок.
На фото Мила Кузнецова позирует комплекте белья красного цвета с узкими черными вставками. Обута она в босоножки на высоком каблуке. Образ дополняет яркая алая помада. Белокурые волосы модели собраны в пучок. Она игриво смотрит в сторону.
Снимок оценили фолловеры модели. В комментариях они восхищаются ее красотой, отмечают, что ей очень идет красный цвет и такой наряд, а кто-то даже не устоял и написал, что хотел бы на ней жениться.
«Вы просто бомба», «Самое горячее фото когда-либо», «Ух🔥 нельзя быть красивой такой😀😀😀👌», «Богиня», «Вы как всегда выглядите шикарно, этот наряд вам очень к лицу», «Мила, ты просто секси, мне нравится очень, так бы и обнял тебя», «Ого, это точно будет что-то интересное, образ у вас превосходный», «супер, этот красный цвет сводит меня с ума», - пишут в сети.
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